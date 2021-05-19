Роскосмос продает оригинал спускаемого аппарата «Союз МС-08»

Компания «Главкосмос», которая является коммерческим оператором корпорации Роскосмос, выставила на публичную продажу оригинал спускаемого аппарата космического корабля «Союз МС-08».

«Отработавший корпус настоящего спускаемого аппарата номер 738 миссии «Союз МС-08» может быть использован в качестве экспоната и артефакта для музеев мировой космонавтики», — указано в описании товара на едином портале продукции и комплектующих ракетно-космической отрасли «Главкосмоса».

Цена публично не озвучена, поскольку она будет определена в ходе коммерческих переговоров. Для покупателя «Главкосмос» обязуется организовать поставку товара (в том числе, за рубеж), а также берет на себя изготовление стенда и проведение инженерных работ.

По словам генерального директора «Главкосмоса» Дмитрия Лоскутова, если спускаемый аппарат будет успешно реализован, компания продолжит практику продажи такого рода товаров — в первую очередь, после завершения туристических миссий.

Космический корабль «Союз МС-08» в 2018 году доставил на МКС трех членов экипажа 55-й экспедиции: российского космонавта Олега Артемьева и астронавтов США Эндрю Фойстела и Ричарда Арнольда.

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