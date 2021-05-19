«Лента» объявила о покупке сети «Билла Россия»

Торговая сеть «Лента» приобретет торговую сеть Billa Russia GmbH («Билла Россия») за €215 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ритейлера «Лента».

«Сделка значительно ускорит экспансию «Ленты» в Москве за счет приобретения зрелых торговых точек, имеющих выгодное расположение и высокую плотность продаж», — сказано в сообщении.

Уточняется, что по итогам сделки общая доля «Ленты» на рынке продуктового ритейла Москвы и Московской области составит приблизительно 3%.

По словам генерального директора «Ленты» Владимира Сорокина, торговая марка «Билла Россия» прекратит свое существование, как только магазины сети будут переведены под бренд «Лента».

Накануне ПАО «Магнит» заявил о покупке розничной сети «Дикси», под управлением которой находится 2 651 магазин в России. По словам президента и генерального директора «Магнита» Яна Дюннинга, «Дикси» продолжит существовать как отдельное юридическое лицо, а магазины — работать под существующим брендом. Позже стало известно, что на фоне новостей о покупке «Дикси» акции «Магнита» выросли на 4%.