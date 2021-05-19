Семь миллионов россиян не смогут покинуть РФ из-за долгов

В России число должников приблизилось к 19 млн, из которых 7 млн являются невыездными. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на Федеральную службу судебных приставов.

«На 1 апреля 2021 года в России 7 млн человек накопили долги и стали невыездными, рассказали в ФССП. Это около трети от общего числа граждан с долгами — всего их в России 18,9 млн. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года должников в России стало на 2 млн больше — тогда их было 16,8 млн», — говорится в сообщении.

Цифру в 7 млн невыездных должников подтвердили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. Отмечается, что это люди, чей долг превышает 30 тыс. рублей, а период просрочки превышает 90 дней.

Там добавили, что с июля по ноябрь прошлого года количество таких людей резко выросло.

Ранее сообщалось, что долги россиян за электроэнергию выросли по итогам четырех месяцев этого года до 75,5 млрд рублей. Рост продолжится, поскольку в этом году отменен мораторий на пени, а доходы домохозяйств не растут.