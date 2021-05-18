Прототип цифрового рубля появится в конце года

Прототип цифрового рубля будет создан в конце текущего года, сообщила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова. Ее слова приводит РИА «Новости».

«Мы сейчас выпустили концепцию цифрового рубля... Прототип мы делаем в конце года и дальше уже с рынком мы будем смотреть, с какой этапностью мы этот проект будем делать», — рассказала зампред ЦБ.

Ранее Центробанк предложил сделать бесплатными переводы в цифровых рублях между физическими лицами. До этого глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о преимуществах цифрового рубля.

Концепцию цифрового рубля регулятор анонсировал в октябре 2020 года. Предполагается, что цифровой рубль будет представлять из себя уникальный цифровой код, хранящийся в специальном электронном кошельке, и будет полноценным платежным средством, наравне с обычным рублем.