Утечка нефти в Коми не должна повлиять на финансовые показатели ЛУКОЙЛа, считает эксперт

Инцидент с разгерметизацией трубопровода на севере Республики Коми не окажет существенного влияния на операционную деятельность и финансовые результаты ЛУКОЙЛа, считает советник по макроэкономике генерального директора АО «Открытие Брокер» Сергей Хестанов.

По его оценке, информация в публичной плоскости позволяет сделать вывод о том, что все-таки последнее происшествие достаточно невелико с точки зрения физических последствий.

«Масштаб разлива соответствует тому, что было сказано, это все-таки мизерная, очень небольшая авария по сравнению с тем, что произошло, например, в Норильске. Несопоставимы масштабы, на порядки отличается объем разлива», — подчеркнул Хестанов.

Ранее нефтяная компания заявила, что в акваторию реки Колвы попало около 9 кубометров (7 т) нефтесодержащей жидкости.

В то время как при аварии в Норильске, произошедшей год назад, в водные источники вытекло около 15 тыс. т дизельного топлива – более токсичного для окружающей среды.

Отсутствие серьезной угрозы для экологии в Республике Коми также подтвердил губернатор региона Владимир Уйба.

«Основные мероприятия – два основных рубежа боновых заграждений, которые были выставлены на реке Колве, начиная с 12 мая, свою функцию выполнили. В Печору попадают единичные, так скажем, нефтесодержащие капли. Сейчас ведутся работы по их сбору», — рассказал он.

Между тем ЛУКОЙЛ сообщил о планах по проведению технической и биологической рекультивации загрязненной территории с использованием собственных технологий.