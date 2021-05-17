Немецкие экологи намерены продолжить борьбу против «Северного потока – 2»

Немецкая некоммерческая ассоциация по защите окружающей среды Deutsche Umwelthilfe (DUH) намерена оспорить решение регулятора ФРГ о продолжении строительства российского газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщается на сайте организации.

«Совершенно очевидно, что строительство и эксплуатация «Северного потока - 2» несовместимы с климатическими целями [властей страны] <…> Мы исчерпаем все законные средства, чтобы остановить дальнейшее строительство этого проекта», — заявил директор руководитель организации Саша Мюллер-Креннер.

По его словам, DUH обратится в административный суд Гамбурга с требованием вновь приостановить строительство газопровода.

Ранее Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) разрешило завершить строительство газопровода «Северный поток — 2» в германской исключительной экономической зоне, до этого приостановленное из-за иска экологов.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.