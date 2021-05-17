Заседание Всемирного экономического форума отменили

Организаторы Всемирного экономического форума (ВЭФ) приняли решение отменить заседание, которое должно было состояться через три месяца в Сингапуре, сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление.

«К сожалению, трагические обстоятельства, разворачивающиеся в разных регионах, неопределенные перспективы путешествий, разная скорость развертывания вакцинации и неопределенность в отношении новых вариантов коронавируса в совокупности делают невозможным проведение глобальной встречи», — пояснили организаторы.

Следующее заседание форума состоится в первой половине 2022 года, дата и место его проведения будут определены летом текущего года с учетом обстановки в мире.

В январе текущего года состоялся Всемирный экономический форум в Давосе, из-за пандемии новой коронавирусной инфекции мероприятие проходило в онлайн-режиме. В числе прочих на форуме выступил президент России Владимир Путин. Он назвал основной задачей борьбу с бедностью.