Аналитик предрек падение доллара до 60 рублей

В ближайшие годы доллар может опуститься в цене до 60 рублей из-за изменений глобального цикла. Такое мнение выразил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич в интервью «Российской газете».

По его словам, во второй половине 2020 года Россия оказалась в точке цикла, предполагающей ускорение темпов роста цен на сырьевые активы, валового внутреннего продукта и уровня благосостояния.

«Если брать за точку отсчета максимумы 2020 года, когда курс рубля к доллару забирался выше 80, то откат способен увести пару к 60 рублям в ближайшие годы», — сказал эксперт.

При этом он посоветовал не ждать удвоения ВВП за семь лет, поскольку восстановление отечественной валюты редко происходит полностью, а сам процесс идет медленнее по сравнению с падением.

Купцикевич также выразил мнение, что курс рубля по отношению к евро может установится в диапазоне 5-10% — 85-95 рублей за евро на ближайшие несколько лет.

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