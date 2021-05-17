«Ъ»: Минсельхоз предупредил о резком подорожании сахара

Заместитель главы Минсельхоза России Оксана Лут заявила, что в текущем году цены на сахар могут повыситься из-за отставания сева сахарной свеклы. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на совещание Лут с крупными производителями кондитерских изделий и безалкогольных напитков.

В издании напомнили, что 1 июня заканчивается действие соглашения о фиксации цен на сахар. По словам Лут, Минсельхоз будет предлагать заводам в регионах продавать сахар в первую очередь крупным торговым сетям.

Кабмин изучает новые методы регулирования цен на сахар. Предлагается сформировать интервенционный фонд, а также утвердить ежегодную квоту для беспошлинного импорта.

В ведомстве подчеркнули, что считают эффективным методом формирование запаса сахара для бесперебойных поставок и сохранения стабильных цен.

13 мая в правительстве сообщили, что ситуация с ценами на продукты питания в России стабилизируется, однако пока особого внимания требуют яйца, гречка, пшеничный хлеб, подсолнечное масло и сахар.

Днем ранее премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом кабинета министров, заявил, что ответственность за рост цен на продукты питания в стране лежит на некоторых производителях и торговых сетях, которые наживаются на ажиотажном спросе.

В начале года правительство России объявило о введении комплекса мер по стабилизации роста цен на ключевые продукты питания.

До этого тему подорожания продуктов в России поднял президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Он призвал не допустить ситуации, при которой россиянам будет не хватать средств на еду.