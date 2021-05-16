В Германии призывают скорее запустить «Севпоток-2» из-за нужды в российском газе

Германия остро нуждается в российском газе на фоне сокращения собственной добычи топлива в Европе, газопровод «Северный поток – 2» следует запустить как можно скорее, считают в министерстве энергетики ФРГ. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным Еврокомиссии, собственная добыча газа в Европейском союзе резко сократилась на 22,8%, что повышает потребность стран в российском газе.

По словам премьер-министра германской федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера, Россия обеспечивает значительную часть европейских газовых потребностей.

«Сорок процентов потребностей ЕС в газе обеспечивает Россия. Поэтому мы хотим быстро ввести в эксплуатацию новый газопровод», — подчеркнул саксонский премьер-министр.

При этом строительство «Северного потока – 2», которое должно была завершиться в 2019 году, задерживается из-за давления со стороны Соединенных Штатов. Так, европейские подрядчики отказываются от проекта из-за возможных санкций, Россия достраивает трубопровод собственными силами. При это канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что ФРГ поддерживает строительство «Северного потока – 2» без оглядки на угрозы со стороны США.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев выразил надежду на завершение строительства российского газопровода к выборам в немецкий бундестаг, которые состоятся 26 сентября.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.