Греция разрешила россиянам въезжать в страну

Греция отменяет квоту на въезд россиян в страну. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на официальный печатный орган правительства страны.

Ранее в страну могли въезжать до 4 тыс. россиян в неделю.

Греция в пятницу, 14 мая, открыла границы, в том числе для туристов — они не будут обязаны проходить карантин.

Министерство туризма обещает туристам безопасный отдых, все введенные полгода назад ограничения были отменены. Также были сняты ограничения для граждан Греции на перемещения между регионами и открыты музеи.

Однако для граждан России пока нет возможности попасть на греческие курорты, так как руководство российской авиации не дало разрешения на чартерные и регулярные рейсы в Грецию.

До этого Греция продлила до 14 мая разрешение на въезд максимум четырех тысяч россиян в неделю. После этого, 15 мая, Греция планирует открыть границы для всех туристов. Россиянам будут открыты девять аэропортов страны — в Афинах, Салониках, Ираклионе, Ханье, Керрике, на Родосе, Косе, Миконосе и Санторини.