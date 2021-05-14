В Совфеде оценили идею введения нового пособия для пенсионеров

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский оценил предложение депутата Госдумы обеспечить пенсионеров ежегодным единовременным пособием, необходимым для приобретения средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает RT.

«Действительно, в течение уже длительного времени нужны средства индивидуальной защиты. А они все-таки не дешевые и стоят денег. Я бы поддержал это решение», — сказал Рязанский.

По его словам, соответствующую инициативу можно было бы использовать «в рамках вакцинации». Он также предложил выдавать набор средств защиты на определенный период тем, кто получает вакцину.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести новое пособие для пенсионеров на приобретение средств индивидуальной защиты. Письмо с соответствующим предложением он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова.