Экономист рассказал о признаках нового банковского кризиса

Заведующий кафедрой прикладной экономики Технического университета УГМК Дмитрий Воронов назвал основные признаки нового банковского кризиса. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, о кризисе в том числе говорит резкое уменьшение ликвидности кредитных организаций, когда они не могут выполнить обязательства перед кредиторами и вкладчиками. Такое случается из-за увеличения проблемных долгов или значительного оттока вкладов. Специалист считает, что сейчас подобный сценарий крайне маловероятен, однако возможен восстановительный рост экономики после пандемии, а также рост ключевой ставки Центробанка.

«Поэтому вероятность возникновения банковского кризиса в 2021 году крайне мала», — сказал Воронов.

Специалист также посоветовал тем, кто беспокоится из-за своих сбережений, оставлять их лишь в тех банках, которые участвуют в системе страхования вкладов. В таком случае они смогут получить компенсацию в пределах 1,4 млн руб. Он отметил, что более существенные суммы следует размещать по разным банкам.

Ранее финансисты рассказали россиянам, как сохранить деньги в кризис.