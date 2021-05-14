Жителя Ачинска арестовали за продажу контрафактного топлива на 3 млрд рублей

Бизнесмен из Ачинска Красноярского края был арестован и предстанет перед судом за изготовление и продажу контрафактного топлива в количестве 102 млн т на общую сумму 3 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

«По версии следствия, обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем, в период с января 2017 г. по март 2020 г. в отсутствие специальной лицензии осуществлял эксплуатацию опасных производственных объектов — двух нефтебаз, на территории которых смешивал нефтепродукты и продукты нефтехимии», — заявили в прокуратуре.

Также бизнесмен продал контрафактное дизельное топливо на сумму 54 млн руб. Бензин и дизтопливо продавалось в Емельяновском, Ачинском, Березовском районах и Красноярске.

На имущество бизнесмена наложен арест, ему грозит уголовное преследование за попытку мошенничества, незаконное предпринимательство и отмывание денег. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение.

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