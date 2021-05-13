«Тинькофф Инвестиции» сообщили о запуске Tinkoff InvestIndex

«Тинькофф Инвестиции» объявили о запуске проекта Tinkoff InvestIndex, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в четверг, 13 мая.

Речь идет о наборе индексов, которые отражают активность и настроения российских инвесторов.

Tinkoff InvestIndex таким образом должен демонстрировать, какие ценные бумаги и из каких отраслей инвесторы предпочитают покупать или продавать и в какую валюту верят.

Формируется индекс на основе обезличенных данных более миллиона инвесторов, зарегистрированных в социальной сети «Тинькофф Инвестиций» «Пульс».

«Тинькофф Инвестиции» — лидирующий российский брокер, поэтому активность наших пользователей — точный барометр инвестиционных настроений», — говорит директор компании Дмитрий Панченко.

Среди индикаторов Tinkoff InvestIndex: настроения российских инвесторов, торгующих на Московской и Санкт-Петербургской биржах — они отражаются по 100-балльной шкале. Индекс также демонстрирует, насколько активно инвесторы торгуют бумагами.

Tinkoff InvestIndex по отраслям фиксирует изменения позиций инвесторов в бумагах десяти крупнейших отраслей в сравнении с индексом S&P и индексом Мосбиржи.

По доллару США индекс отражает, насколько инвесторы увеличивают или уменьшают позиции в долларе США.

А, например, топ «Лидеры покупок и продаж» показывает акции, в которых инвесторы больше всего увеличивали или уменьшали позиции на протяжении того или иного периода.

«Tinkoff InvestIndex — универсальный сервис и мы надеемся, что он будет полезен как начинающим инвесторам, так и экспертам, в частности журналистам, которые смогут воспользоваться данными в профессиональных целях», — резюмировал Панченко.