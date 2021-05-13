Денежные переводы из России признаны самыми выгодными в мире

Денежные транзакции из Российской Федерации остаются самыми дешевыми в мире. Об этом говорится в опубликованном докладе Всемирного банка, сообщает ТАСС.

По данным ВБ, стоимость денежных переводов из России снизилась с 2,1% до 1%. При этом объем денежных переводов снизился почти во всех странах Европы и Центральной Азии.

Отмечается, что снижение курса российского рубля привело к заметному уменьшению объема денежных переводов в этот регион в пересчете на доллары США. Согласно подсчетам, в 2021 году объем денежных переводов сократится еще на 3,2%, поскольку, как ожидается, восстановление стран региона после кризиса будет медленным.

Ранее Всемирный банк заявил, что к концу 2021 года уровень бедности в России снизится по сравнению с прошлым годом, сообщается в докладе организации об экономике Европы и Центральной Азии. При этом уточняется, что до 2022 года уровень бедности будет превышать допандемические показатели.