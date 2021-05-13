Почти половина россиян заявили, что перерабатывают

Почти половина россиян (47%) признались, что перерабатывают. Это следует из результатов исследования аналитического центра сервиса для управления бизнесом «Битрикс24», которые приводит RT.

Большая часть участников опроса (53%) заявили, что не работают сверхурочно. При этом 65% сотрудников указали, что регулярные переработки допустимы, если компания выживает в сложной экономической ситуации.

Как показало исследование, в настоящее время 44% респондентов трудятся в офисе, а 30% перешли на частичную удаленку. При этом 26% участников опроса работают из дома всегда.

Отмечается, что 84% придерживаются мнения, что сотрудник, работающий из дома, может ненадолго отвлекаться на личные дела.

В исследовании, которое проходило с 23 по 30 апреля текущего года, приняли участие 616 компаний.