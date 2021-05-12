Эксперты посоветовали увеличить зарплаты чиновникам, считая, что это станет мотивацией для работы и поможет повысить квалификацию. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Экспертную записку под названием «Кадровая политика на госслужбе: текущие проблемы и необходимые изменения» разработали Центр перспективных управленческих решений, Центр подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ­ РАНХиГС, а также компания «Экопси консалтинг» и исследовательская группа «Циркон».

В документе указано, что в первую очередь следует изменить законодательство, которое устанавливает неактуальные требования к кандидатам, в дальнейшем — подумать о финансовой составляющей, поскольку доходы госслужащих, в том числе занимающих высокие должности, ниже, чем у руководителей в коммерческих организациях. Эксперты считают, что такая ситуация отпугивает молодых специалистов.

Эксперты также отметили, что заработная плата чиновников слабо привязана к эффективности его работы. Надбавки и иные фиксированные выплаты они принимают за гарантированный доход, премиальная же часть не превышает 10%. Авторы доклада советуют довести значимость премии до 30%, а выдавать ее лишь после достижения ключевых показателей эффективности (KPI).

В конце марта стало известно, что после оптимизации государственного аппарата правительство России начнет заниматься зарплатами госслужащих.