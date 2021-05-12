Россияне назвали необходимое для счастья количество денег

В среднем россиянам для счастья нужно 173 тысячи рублей в месяц, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Самые высокие запросы зафиксированы у жителей Москвы, которым необходимо 224 тысячи рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми. Второе место занял Владивосток, там люди хотели бы получать 200 тысяч рублей в месяц, третье – Ростов-на-Дону (195 тысяч рублей).

При этом меньше всего денег для счастья нужно жителям Кирова (132 тысячи рублей), Оренбурга (136 тысяч рублей) и Липецка (137 тысяч рублей).

Среди возрастных групп наибольший достаток необходим людям в возрасте от 35 до 44 лет, они хотят 198 тысяч рублей в месяц. В возрастной группе от 45 лет этот показатель снижается до 195 тысяч рублей. Наименьшие запросы – у молодежи до 24 лет, им для счастья требуется ежемесячный доход в 130 тысяч рублей.

Кроме того, мужчинам нужно больше денег, чем женщинам: 192 тысяч рублей в месяц против 155 тысяч.

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