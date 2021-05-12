В США начался дефицит бензина из-за кибератаки на трубопровод

В Соединенных Штатах начался дефицит бензина из-за приостановки работы крупнейшего трубопровода Colonial Pipeline в результате кибератаки, в стране фиксируется рост цен на топливо, сообщает Bloomberg.

По данным американской национальной автомобильной ассоциации, средняя цена бензина в США достигла $2,985 за галлон (около 58,4 рублей за литр), что является наивысшим показателем с 2014 года.

Дефицит топлива, зафиксированный на юге страны, распространяется в северном направлении, так как автомобилисты едут на заправку в другие штаты, указано в сообщении.

В соответствии с данными системы отслеживания топлива GasBuddy, хуже всего ситуация обстоит в штате Вирджиния, где бензин закончился на 7,6% заправочных станций. В штатах Северная Каролина и Джоржия предложение топлива сократилось на 7,5% и 5,2% соответственно.

8 мая сообщалось, что работа крупнейшего в Соединенных Штатах трубопровода Colonial Pipeline приостановлена из-за кибератаки. Впоследствии власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации.