Группа «Тинькофф» заявила о рекордной прибыли в 14,2 млрд рублей

Группа «Тинькофф» опубликовала во вторник финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2021 года, согласно которым за три месяца чистая прибыль выросла год к году на 57%, достигнув рекорда в 14,2 млрд рублей, передает РБК.

В свою очередь, прибыль на акцию достигла 70,72 руб.

Все большую долю выручки компании демонстрирует доход сегмента некредитного бизнеса. В TCS Group уточнили, что происходит это главным образом благодаря росту клиентской базы, расширению ассортимента предлагаемых продуктов и продолжающимся усилиям по монетизации.

Как результат за отчетный период нефинансовая выручка составила 43% от общей выручки, тогда как год назад этот сегмент занимал лишь 34%.

Что же касается общего числа клиентов выросло на 37% год к году, достигнув до 14,8 млн.

Доходность кредитного портфеля уменьшилась с 29,8% до 25,6%.

Акции торгуются после публикации отчетности на 0,4% выше цены закрытия предыдущей сессии.

В этом году TCS ожидает прирост чистого кредитного портфеля на 30% и рассчитывает, что некредитные доходы будут занимать более 40% в сегменте общей выручки. Прогнозируемая чистая прибыль ожидается на уровне 55 млрд руб.

Глава правления TCS Group Оливер Хьюз подтвердил намерение не выплачивать дивиденды в этом году году и заявил, что выплаты возобновятся в следующем. В планах сохраняется и обратный выкуп акций на сумму не более $45 млн.