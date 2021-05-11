В Госдуме готовят поправки о добровольном запрете на оформление кредитов

Депутаты Государственной думы совместно с участниками финансового рынка начали разработку механизма «добровольного запрета» на кредиты для российских граждан. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документы.

Отмечается, что речь идет о двух законопроектах — поправках в Гражданский кодекс и законы «О потребительском кредите» и «О кредитных историях», помогающие гражданам при желании указывать в кредитной истории отказ от получения любых ссуд. Также их подлинность подтвердил зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта, выступавший с данной инициативой в феврале.

«Текст законопроекта разработан, идет процесс обсуждения с профильными ведомствами, чтобы учесть все необходимые нюансы», — подчеркнул Гетта.

По его словам, главной целью поправок является защита граждан от мошенничества.

«Участились случаи, когда мошенники стали не только похищать средства со счетов граждан, но и брать кредиты от их имени. Современные банковские мобильные приложения позволяют это сделать, удобные сервисы породили новые риски. Поэтому простая потеря мобильного телефона, паспорта или утечка персональных данных может сильно усложнить жизнь. Встречаются и случаи, когда граждан, используя социальную инженерию, уговаривают под видом спасения средств взять кредит и перевести деньги на счета мошенников», — подчеркнул депутат.

Кроме того, отмечается, что оспорить в суде выдачу таких ссуд почти невозможно.

Согласно законопроектам, предположительно запрет на выдачу кредитов собираются ввести с возможностью в любой момент его отменить. Действовать он начинает через семь дней после заявки.

Ранее адвокат Алексей Гавришев заявил, что при досрочном погашении кредита заемщиком можно столкнуться со штрафами.