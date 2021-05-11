Экономист рассказал про самый худший вид заработка для малоимущих жителей РФ

Ведущий научный сотрудник столичного МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов порекомендовал соотечественникам с низкими зарплатами не пробовать силы в инвестициях. Об этом сообщает издание «Вечерняя Москва».

По словам экономиста, низкооплачиваемым слоям населения вложения в ценные бумаги «принесут не очень много».

«Пассивный доход — не рецепт для малоимущих. Для них эта игра не стоит свеч, поскольку для получения приличных денег нужно делать крупные первоначальные вложения», — уточнил Колганов.

Как добавил эксперт, заниматься инвестициями россиянам стоит только при получении доходов выше средних.

«Они смогут сбережения сохранить и даже приумножить», — предупреждает экономист.

Куда надежнее будут вложения сбережений в недвижимость, а также в облигации федерального займа и корпоративные облигации крупных эмитентов, обратил внимание Колганов.

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