Акции американских нефтяников растут на фоне сообщений о кибер-атаках на топливопровод

Акции крупных американских нефтяных компаний, таких как Chevron и Mobil, растут на фоне сообщений о кибер-атаках на топливопровод Colonial Pipeline, сообщает РИА «Новости».

Котировки компании Chevron выросли на 2,46%, до $112,73. 8 мая стало известно, что работа американского нефтепровода была приостановлена из-за кибератаки.

По данным NBC News, за атакой на крупнейшую трубопроводную компанию в США Colonial Pipeline может стоять якобы российская преступная группа DarkSide.

Колониальный трубопровод — крупнейший нефтяной трубопровод в США, поставляющий топливо с заводов на побережье Мексиканского залива на Восточное побережье страны. Ежедневно по трубопроводу транспортируется около 45% топлива, потребляемого на Восточном побережье.

Ранее в США объявили режим ЧС после кибератаки на трубопроводную компанию.