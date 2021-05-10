Финансист назвал способ выгоднее погасить кредит
Директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Харнас рассказала о способе, который позволяет выгодно погасить кредит. Об этом сообщает «Российская газета».
По ее словам, досрочно погасить долг лучше в начале срока кредитования, так как в этот период банк в основном получает проценты, после чего сумма процентов в платеже сокращается, а основной долг увеличивается.
Таким образом, досрочное погашение в начале срока кредитования приведет к перерасчету процентов и уменьшению переплат по ним.
Однако эксперт предупредила, что при досрочном погашении в конце срока выплаты сэкономить средства не получится, поскольку в этот период уже идут платежи по основному долгу.
Харнас посоветовала также заняться досрочным погашением в день очередного платежа по кредиту, в ином случае из внесенной суммы в первую очередь спишутся начисленные проценты за количество дней, минувших с даты очередного платежа, и только оставшаяся сумма пойдет на досрочное погашение.
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