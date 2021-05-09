Адвокат назвал категории россиян с правом на двойную пенсию
Российское законодательство предусматривает три вида пенсий, каждый из которых имеет подвиды, при этом некоторые категории граждан могут получать пенсии сразу двух видов. Об этом рассказал адвокат Денис Спицын в беседе с «Российской газетой».
Он пояснил, что по закону претендующий на несколько пенсии россиянин получает одну наибольшую из доступных ему выплат, однако существует ряд исключений. В частности, две пенсии могут получать граждане с инвалидностью, полученной в результате боевых действий, а также ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны.
Кроме того, двойная пенсия предусмотрена для семей погибших военнослужащих, некоторых категорий военных, пенсионеров с почетным званием «Житель блокадного Ленинграда» и служащих федеральных государственных структур со стажем не менее 15 лет.
«Двойная пенсия не является повышенной. Самого термина «повышенная пенсия» в действующем законодательстве не предусмотрено, существуют определенные виды социальных выплат, которые могут быть выше установленных для остальных категорий граждан», – добавил адвокат.
Ранее в Совете Федерации назвали категорию россиян с правом досрочного выхода на пенсию.