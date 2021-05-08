Правительство увеличивает резервный фонд

Правительство России единовременно увеличивает свой резервный фонд на 120,9 млрд рублей, сообщает издание «Прайм».

«Минфину России <…> внести в установленном порядке в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2021 год изменения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства РФ на 120 921 412 тыс. рублей за счет не использованных в 2020 году остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2021 г», — указано в распоряжении Правительства РФ Михаила Мишустина.

Резервный фонд России работает как накопительный фонд, средства которого используется для финансирования непредвиденных расходов, а также некоторых мероприятий федерального масштаба, которые не включены в бюджет на год.

Ранее были названы возможные источники финансирования поручений Путина.