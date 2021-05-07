«Газпром» пообещал россиянам бесплатно провести газ в небольшие дома

Жилые дома небольшой площади будут бесплатно подключены к газу в рамках догазификации, заявил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. Его слова приводит «Интерфакс».

«Жилой дом площадью до 300 квадратных метров получит возможность этого бесплатного подключения», – заявил Густов.

Он добавил, что газопровод будет бесплатно прокладываться до границы земельного участка, при этом строительство сетей внутри участка должно быть оплачено самим потребителем.

Данная мера будет распространяться на потребителей – физических лиц, чей максимальный расход газа не превышает 7 кубометров в час, а границы земельного участка находятся на расстоянии не более 200 метров от газораспределительной сети, указано в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что считает недопустимым, чтобы россияне платили за подключение частных домов к газу.