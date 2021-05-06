В МВФ раскритиковали власти Украины по проведению реформ
Властям Украины следует стремиться к большему прогрессу в проведении реформ, чтобы завершить первый обзор экономики страны, что нужно для очередного транша. Об этом заявил официальный представитель МВФ Джерри Райс, пишет ТАСС.
По его словам, в начале этого по видеосвязи МВФ и украинские власти обсудили процесс реализации реформ и политического курса.
«Консультации были продуктивными. Но что касается положения дел, необходим больший прогресс для содействия завершению первого обзора в рамках [кредитной] программы», — сказал он.
Ранее в МВФ констатировали, что мировая экономика после кризиса, вызванного коронавирусом, восстанавливается быстрее, чем это ожидалось.
В то же время подчеркивается, что перспективы восстановления крайне неопределенны и неровны.