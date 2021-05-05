Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

В рейтинг вакансий с самой высокой зарплатой в Москве вошли стоматолог и охранник, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру» за май текущего года.

В соответствии с рейтингом, самой высокооплачиваемой за май текущего года стала вакансия директора по электронной коммерции (E-commerce) в крупной федеральной текстильной компании. Соискателям предлагают от 400 тысяч рублей в месяц. Второе место заняла вакансия менеджера по продажам строительных материалов с зарплатой до 300 тысяч рублей.

Кроме того, по 250 тысяч рублей в месяц предлагают HR-директору в международной компании и семейной паре, готовой помогать работодателям по хозяйству в частном доме.

До 200 тысяч рублей в месяц могут зарабатывать разработчик C/C++ в проектно-конструкторском департаменте и стоматолог-пародонтолог, свидетельствуют данные исследования. Охранник в загородном доме может рассчитывать на зарплату от 180 тысяч рублей, при этом для трудоустройства требуются удостоверение охранника шестого разряда, личный автомобиль, травматическое оружие и навыки рукопашного боя.

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