В России резко увеличился спрос на наличные

В России резко вырос спрос на наличные деньги. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Банка России.

«Решение властей «удлинить» майские праздники может быть одной из причин, почему люди решили сконцентрировать запас наличных. Когда между майскими праздниками нет рабочих дней, некий повышенный спрос на наличные присутствует, хотя банковская система работает», — сообщил начальник центра разработки стратегии Газпромбанка Егор Сусин.

Отмечается, что объем наличных средств, поступивших через банки, в апреле вырос на 366,9 млрд рублей, что стало максимально резким оттоком наличности с начала 2021 года.

По словам Сусина, использование наличных денег россиянами перед майскими праздниками является традиционным, однако в текущем году отток оказался выше примерно на 100 млрд рублей.

Ранее в ЦБ прогнозировали, что количество наличных в обороте в этом году сократится. В прошлом году их объем резко вырос на фоне пандемии, россияне забирали деньги из банков. В целом безналичный расчет становится все более популярным. Большинство опрошенных «Газетой.Ru» считают, что полностью отказаться от наличных не получится. При этом они указали на возможные риски для граждан из-за перехода на безналичный расчет.