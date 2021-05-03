Названы профессии, оказавшиеся под угрозой исчезновения

Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов назвал профессии, которым грозит исчезновение в ближайшие десять лет. Об этом он рассказал в беседе с «Российской газетой».

По мнению эксперта, в первую очередь исчезнуть могут массовые профессии, такие как водитель. При этом речь идет о водителях общественного транспорта, тепловозов, электровозов и других транспортных средств.

«Представителям этих профессий уже сейчас надо думать, чем они могут заняться, если их место займет электроника», – предупредил Сафонов.

В качестве примера он привел состав экипажа воздушного судна, который раньше состоял из пяти человек. После автоматизации процесса для управления самолетом хватает двух человек, в будущем их число может сократиться до одного, добавил проректор.

При этом он предположил, что профессия бухгалтера не исчезнет, однако сильно изменится.

«Бухгалтер – это не просто учетчик расходов-доходов, это человек, который оценивает эффективность расходов на те или иные составляющие себестоимости. Он будет приобретать все более заметную роль аудитора, консультанта по налогам», – поделился своим прогнозом эксперт.

Ранее власти Москвы рассказали об исчезновении профессии кассира.