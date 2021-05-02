Белоруссия хочет построить собственные терминалы в российских портах

Белоруссия рассматривает вопрос строительства в российских портах собственных терминалов для перевалки грузов. Об этом заявил белорусский премьер Роман Головченко, передает ТАСС.

«Да, у нас определены категории товаров, где потенциально есть экономическая целесообразность задействовать российские порты. Вопрос в том, чтобы это не нанесло ущерб экономике предприятий с точки зрения логистики, — сказал он.

Головченко добавил, что эти вопросы изучают профильные рабочие группы.

«И российская сторона выразила готовность предоставить или по крайней мере подобрать все возможные участки, которые будут соответствовать требованиям, предъявляемым белорусской стороной», — отметил он.

Ранее в российские порты начали поставлять нефтепродукты из Белоруссии. Поставки состоялись в соответствии с соглашением о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через российские морские порты, которое было подписано между сторонами 19 февраля.