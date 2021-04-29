Путин обсудил с французским бизнесом «Спутник V»

Президент России Владимир Путин призвал французский бизнес изменить предвзятое европейское отношение к российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский, участвовавший во встрече президента с представителями деловых кругов Франции, пишет ТАСС.

По его словам, среди присутствующих находились представили фармацевтической компании Sanofi.

«Президент призывал российско-французских инвесторов также повлиять на те существующие европейские регуляционные механизмы и службы для того, чтобы они обеспечили российским разработкам, продуктам и товарам такое же лояльное отношение, как французы в частности и иностранцы в целом, получают в России», — сказал Шинский.

По его словам, речь шла о закупке, локализации и производстве российской вакцины. Президент подчеркнул, что нет смысла вкладывать деньги в производство, если нет гарантии того, что препарат будет одобрен.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара закупила российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».