Песков сообщил, что ему неизвестно об идее продлить нерабочие дни после 10 мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга в четверг, 29 апреля, заявил, что ему неизвестно об инициативе продления нерабочих дней после 10 мая.

«Мне неизвестно об этом», — прокомментировал представитель Кремля идею о возможности продления нерабочих дней после 10 мая из-за роста числа случаев коронавируса.

Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Майские праздники будут длиться с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Таким образом, россияне будут отдыхать десять дней подряд.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни между майскими праздниками будут нерабочими. В соответствии с документом, дни с 4 по 7 мая 2021 года включительно объявляются нерабочими с сохранением за работниками заработной платы.

В дальнейшем вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ограничения, введенные из-за коронавируса, будут действовать во время праздников во всех российских регионах.

За весь период пандемии в России зафиксировано более 4,7 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 109 тыс. — с летальным исходом. Полностью выздоровели более 4,4 млн человек.