«Яндекс» купит банк «Акрополь»

«Яндекс» договорился о покупке московского банка «Акрополь», сообщается на сайте компании.

Сумма сделки составит 1,1 млрд руб., из которых 75 млн руб. — премия к капиталу за покупку.

«Яндекс» заключил соглашение о покупке банка «Акрополь», в результате сделки к компании перейдут лицензии «Акрополя», включая банковскую универсальную», — сказано в сообщении.

Также уточняется, что более 85% активов «Акрополя» приходится на портфель ликвидных ценных бумаг и средства на счетах в Банке России.

Наличие лицензий позволит «Яндексу» развить направление финансовых сервисов и запустить новые продукты для пользователей и партнеров. В компании дополняют, что сделка будет закрыта после согласования в Банке России. Соответствующее ходатайство «Яндекс» подал в банк 28 апреля.

Ранее сообщалось, что акции «Яндекса» снизились на 7% после возбуждения дела ФАС.