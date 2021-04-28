Эксперт оценил возможность появления альтернативы SWIFT в России

Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов заявил, что создать систему, которая заменит России SWIFT, возможно. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом, по его словам, проблема заключается в мотивации иностранных банков, которые могут отказаться от участия в новой системе.

«Преимущества для российских игроков очевидны – для внутрироссийских переводов они будут защищены от потенциальных санкций. Но насколько те же преимущества актуальны для иностранных игроков – не всегда очевидно», — сказал Достов.

Эксперт объяснил, что альтернатива SWIFT так или иначе будет управляться из какого-то государства, поэтому ее пользователи не могут быть уверены в том, что политические соображения рано или поздно не возьмут верх над экономическими. Также он добавил, что угроза внешних санкций для государств — участников такой системы сохраняется.

Ранее спецпредставитель президента заявил, что Россия ответит в случае отключения от SWIFT

Как считает эксперт, нужно начать не с создания технологических альтернатив, а с выработки общих принципов, которые могли бы защитить добросовестный бизнес от влияния санкций. Кроме того, Достов рассмотрел в качестве одного из вариантов создание децентрализованной, глобальной системы передачи финансовых сообщений, которая не будет контролировалась ни одним государством.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из более жестких санкций Запада.