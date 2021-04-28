В Минсельхозе оценили сообщения о росте цен на крупы

В министерстве сельского хозяйства России заявили, что сегодняшние объемы производства крупы позволяют удовлетворить спрос предприятий переработки и обеспечивать потребности российских граждан. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее СМИ рассказали о возможном подорожании гречки. Подобные уведомления поступали участникам рынка еще в феврале текущего года, речь шла о росте цены на 7,5-15%. По мнению специалистов, это могло быть связано с неурожаем, повышением расходов на упаковку, а также увеличением экспорта зерновых.

По данным министерства, в прошлом году в России был собран рекордный урожай риса (1,142 млн т), второй в новейшей истории страны урожай пшеницы (85,9 млн т). Валовый сбор гречихи составил 892 тыс. т.

«В целях дальнейшего повышения уровня самообеспеченности внутреннего рынка и сохранения стабильного уровня цен на крупы Минсельхоз планирует расширение посевных площадей под основными крупяными культурами в 2021 году. Это позволит нарастить объемы производства и сформировать значительную сырьевую базу для перерабатывающей промышленности», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Минсельхозе сообщили о том, что в России снизилась стоимость на зерновые культуры, а также стабилизировалась цена на хлеб, мукомольную продукцию и молочные продукты.