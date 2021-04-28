В США заявили о сохраняющихся разногласиях с Германией по «Северному потоку — 2»

Представитель американской администрации заявил, что разногласия между США и Германий по «Северному потоку — 2» сохраняются, но это не влияет на союзнические отношения двух стран. Об этом сообщает ТАСС.

По словам чиновника, наличие союзнических или близких партнерских отношений не означает, что стороны согласны по каждому вопросу.

«Но это означает, что в большинстве случаев вы в основном придерживаетесь одного мнения в стратегическом плане (...). К примеру, в ситуации с властями Германии мы ясно дали понять, что считаем «Северный поток — 2» плохой сделкой. У них другая точка зрения на этот счет», — сказал он.

Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал, когда может закончиться строительство «Северного потока — 2».

Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Например, президент США Джо Байден назвал «Северный поток — 2» «сложным вопросом».