В закон о газоснабжении внесут поправки

Кабмин, выполняя поручение президента, подготовил поправки в закон «О газоснабжении в РФ». Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак, пишет РИА «Новости».

Изменения снимут с населения финансовую нагрузку за газификацию.

«Мы уже подготовили проект закона о внесении изменений в закон о газоснабжении, который внесет изменения, касающиеся перераспределения полномочий с тем, чтобы снять нагрузку с населения, с домовладения», — сказал Новак.

По словам вице-премьера, в России высок уровень газификации. Тем не менее, существуют определенные регионы, в которых подведен газ до границы поселка или есть внутрипоселковые газопроводы, но на участках газа нет.

Ранее Новак рассказал, когда может закончиться строительство газопровода «Северный поток — 2». По его словам, это может произойти в текущем году.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.