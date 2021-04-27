Российская фирма регистрирует торговый знак «Петров и Боширов»

Российская фирма из Подмосковья «Дельта» объявила о регистрации торгового знака «Петров и Боширов» для создания компьютерных игр в жанре Role-Playing Game (RPG), сообщает URA.RU.

Полиция Чехии объявила в розыск Петрова и Боширова, подозреваемых британской стороной в отравлении Скрипалей. На странице полиции в Twitter также размещены их фотографии. При этом в правоохранительных органах Чехии отказались сообщить о возможной связи между розыском Петрова и Боширова — и высылкой из страны 18 российских дипломатов.

После этого МИД прокомментировал заявления Праги о Петрове и Боширове, заявив, что западные страны специально нагнетают ощущение тревоги подобными высказываниями, чтобы «перебить» таким образом свои внутриполитические проблемы.