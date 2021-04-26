В Минтруде разъяснили порядок оплаты работы с 4 по 7 мая

Оплата труда с 4 по 7 мая будет производиться в обычном размере, если работодатель не примет иное решение. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на рекомендации Минтруда.

«Оплата труда работникам, обеспечивающим с 4 по 7 мая 2021 года функционирование указанных в пункте 1 настоящих рекомендаций органов и организаций, производится в период нерабочих дней в обычном, а не повышенном размере», — говорится в документе.

Оплата труда с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая 2021 года будет производиться в соответсвии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни между майскими праздниками будут нерабочими. В соответствии с документом, дни с 4 по 7 мая 2021 года включительно объявляются нерабочими с сохранением за работниками заработной платы.

Соответствующий документ называется «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года». Он вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть с пятницы, 23 апреля.