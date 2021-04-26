Названы регионы-лидеры по размеру вкладов населения

На каждого россиянина в среднем приходится по 230 тысяч рублей сбережений, при этом Москва значительно опережает все российские регионы по разсеру вкладов населения, свидетельствуют результаты опроса, проведенного РИА «Новости».

Так, по статистике на каждого москвича приходится по 1 млн рублей депозитов, однако в реальности сумма в два раза меньше, отмечают аналитики. Сильное отставание остальных регионов от столицы они объясняют большой концентрацией в Москве миллионеров и миллиардеров.

Второе место в рейтинге занимает Санкт-Петербург, где в среднем на горожанина приходятся вклады на 488 тысяч рублей.

В десятку лидеров вошли также Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Сахалинская область, Камчатский край, Чукотский автономный округ, Мурманская область и Ненецкий автономный округ. В этих регионах сбережения населения составляют от 251 тысяч до 365 тысяч рублей на человека.

Наименьший размер вкладов на человека зафиксирован в Чечне (11,8 тысячи рублей) и Ингушетии (12,2 тысячи рублей).

Ранее были названы российские регионы с самым высоким уровнем жизни.