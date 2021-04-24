«Аэрофлот» вернет деньги за билеты из-за локдауна на Кипре

Авиакомпания «Аэрофлот» после введения на Кипре локдауна для борьбы с коронавирусом приняла решение разрешить пассажирам сдать билеты или обменять их на другие даты без доплаты, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Согласно сообщению, авиакомпания в связи с введением властями Кипра локдауна в стране с 26 апреля «вносит изменение в порядок возврата и обмена авиабилетов для пассажиров, которые примут для себя решение отказаться от полета или изменить дату путешествия».

Такие варианты предлагаются пассажирам с билетами по маршруту Москва-Ларнака/Пафос или Санкт-Петербург и Ларнака с датой вылета с 26 апреля по 16 мая текущего года.

Отмечается, что туристы, которые решили отказаться от отдыха на острове в данный период, могут единожды изменить даты вылета на новые даты до конца 2021 года без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление либо вернуть билеты без применения штрафных санкций.

Кипрское правительство вводило с 30 ноября прошлого года чрезвычайные меры для борьбы с распространением COVID-19.

Накануне сообщалось, что Совет министров Кипра собирается ужесточить карантин из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией. Так, с 26 апреля до 9 мая включительно комендантский час будет действовать в стране с 21.00 до 5.00 по местному времени.