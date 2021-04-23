Депутаты и сенатор от ЛДПР внесли в ГД законопроект о ежегодных выплатах школьникам

Депутаты и сенатор от ЛДПР в пятницу, 23 апреля, внесли в Государственную думу законопроект о том, чтобы сделать выплаты в 10 тыс. руб. к началу учебного года ежегодными. Об этом сообщает РИА «Новости».

21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию предложиледложил назначить семьям со школьниками единовременную выплату в сумме 10 тыс. руб. на каждого ребенка.

Глава государства уточнил, что выплата будет проведена в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу.

В свою очередь, глава Минтруда России Антон Котяков отметил, что выплата школьникам должна предоставляться по одному заявлению.

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