Путин предложил выплату в 10 тысяч рублей семьям со школьниками

Президент России Владимир Путин предложил назначить семьям со школьниками единовременную выплату в сумме 10 тыс. руб. на каждого ребенка. Об этом глава государства заявил во время ежегодного послания Федеральному собранию.

По его словам, рынок труда и реальные доходы граждан обязательно будут восстановлены. Однако, пока этого не произошло, президент предложил провести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста.

«И более того, распространить эту меру на будущих первоклашек, на ребят, которые в этом году только пойдут учиться», — заявил Путин.

Он уточнил, что выплата будет проведена в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу.

В свою очередь, глава Минтруда России Антон Котяков отметил, что выплата школьникам должна предоставляться по одному заявлению.

Также Путин поручил ввести новые выплаты для беременных в тяжелом положении. Он предложил выплачивать им по 6350 руб. в месяц.