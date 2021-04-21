Сбер объявил о готовности финансировать ESG-проекты на льготных условиях

Сбер готов финансировать проекты, связанные с защитой окружающей среды и решением социальных вопросов, на льготных условиях, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, выступавший в роли сомодератора сессии «Повестка ESG для российских регионов: новые ограничения или возможности развития?» в рамках Дискуссионного клуба ВШЭ и Сбера.

«Мы готовы кредитовать бизнес на льготных условиях, чтобы способствовать решению вопросов экологии и в целом ESG-трансформации как отдельных предприятий, так и целых отраслей», — объявил он.

Ведяхин подчеркнул, что ESG-повестка для бизнеса — это не только вопрос ответственного поведения и доброй воли, но и вполне прикладной вопрос фундаментальной устойчивости и прибыльности.

«Чтобы реализовать обязательства перед клиентами, акционерами, сотрудниками и обществом, бизнес должен быть стабильным и устойчивым. Этому в свою очередь и способствует следование ESG-принципам», — констатировал он.

Накануне Сбер, ВЭБ.РФ и банк «Открытие» договорились профинансировать проект первого в Европе крупного сталелитейного комплекса полного цикла, где будет применена новая технология, которая позволяет существенно снизить энергозатраты и выбросы парникового газа.

«Мы видим очевидные причины роста интереса к ESG-повестке. Это проблемы с окружающей средой, глобальное потепление, резкое обострение проблем социального и экономического неравенства, — отметил первый проректор НИУ ВШЭ, декан Высшей школы бизнеса ВШЭ Валерий Катькало. — Мы находимся в самом начале этого пути, и наша дискуссия поможет сфокусироваться на очень важных для нашей страны аспектах — это стратегическое планирование, инвестиционные вопросы и развитие российских регионов в контексте ESG-вызовов.