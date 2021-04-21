Путин поручил ввести новые выплаты на детей до 16 лет из неполных семей

Президент России Владимир Путин поручил поддержать семьи с родителями-одиночками.

С 1 июля для детей из неполных семей до 16 лет будет назначена новая выплата. Ее сумма составит в среднем по стране составит 5600 рублей.

«Особенно трудно воспитывать ребенка в неполной семье», — сказал Путин.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию обращения Путина к Федеральному собранию.