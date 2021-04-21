Минэнерго не рассматривает введение прогрессивной шкалы тарифов на электричество

Минэнерго РФ не рассматривает предложение ввести в стране прогрессивную шкалу тарифов на электричество. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу ведомства Николая Шульгинова.

«Инициативы по вводу прогрессивной шкалы энерготарифов не рассматриваются», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Союз потребителей России предложил премьеру Михаилу Мишустину создать в стране прогрессивную шкалу тарифов на электричество. Инициатива предполагает, что потребители при использовании электроэнергии сверх нормы будут платить по более высокому тарифу.

Документом предлагается установить норму на человека в 100 киловатт-часов в месяц, при этом на каждого дополнительного человека будет выделяться еще по 50 киловатт-часов.

Кроме того, если в доме есть электрическая плита, коэффициент будет увеличиваться в полтора раза. Поднимать плату за превышение нормы предлагается постепенно, отмечается в сообщении. В качестве варианта это предлагается делать повышая стоимость каждых новых 100 киловатт-часов.