Аргентина начала производить «Спутник V»
Аргентина стала первой латиноамериканской страной, где началось производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет портал Infobae.
Первая пробная партия российского препарата была выпущена в лаборатории Richmond — было произведено 21 176 доз. Они были направлены в Россию, чтобы получить одобрение Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамале, производящего вакцину «Спутник V».
В Аргентине коронавирусом заразились 2 714 475 человек, умерли 59 476 пациентов. За последние сутки в латиноамериканской стране было выявлено 20 тысяч случаев.
Ранее власти Непала одобрили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». В Непале коронавирусом заразились 287 567 человек, погибли 3 102 пациента. За последние сутки были выявлены 1 667 случаев.
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».